Курсанты-снайперы ВВО отработали тактику скоростной стрельбы по мишеням

Курсанты школы снайперов Восточного военного округа отработали скоростную тактику поражения мишеней в ходе выполнения практических стрельб в полевых условиях на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае.

На практических занятиях по огневой подготовке курсанты школы снайперов ВВО поразили движущиеся и статичные цели на расстоянии до 1 000 метров из снайперского оружия СВД и СВ-8, как одиночно, так и в составе пар.

В ходе проведения тактических занятий курсанты отработали элементы маскировки в полевых условиях, занятие огневых позиций в зданиях и лесной местности.

Кроме того, благодаря выработанному скоростному методу поражения целей, правильному выбору траектории движения при скрытом перемещении и места для выполнения стрельб на огневой позиции количество пораженных мишеней значительно возросло.