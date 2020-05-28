Бомбометание и пуски ракет: экипажи Су-34 завершили подготовку к конкурсу «Авиадартс-2020»

Экипажи истребителей-бомбардировщиков поколения 4++ Су-34 Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Челябинской области, завершили подготовку к участию в воздушных сражениях за звание лучших в конкурсе летного мастерства «Авиадартс-2020» Армейских международных игр (АрМИ).

Летчики смешанного авиационного полка на аэродроме Шагол в Челябинской области отработали методику ведения воздушной разведки и маневры по преодолению эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО) условного противника. Экипажи провели одиночное и парное пилотирование с выполнением комплекса фигур высшего пилотажа. Кроме того, летчики провели пуски ракет класса «воздух-поверхность», бомбометание и стрельбы из авиационных пушек ГШ-301 по наземным целям.

В конкурсе летного мастерства «Авиадартс-2020» Армейских международных игры примут участие два экипажа истребителей-бомбардировщиков Су-34, челябинского авиаполка. В обеспечении тренировочного процесса было задействовано свыше 50 человек из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.