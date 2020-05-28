В Национальном центре управления обороной состоялся финал конкурса военных юристов

В Национальном центре управления обороной РФ в режиме видеоконференцсвязи состоялся финал конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист юридической службы Вооруженных сил Российской Федерации».

С приветственным словом перед конкурсантами выступил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов.

«У нас сложилась добрая традиция в Вооруженных силах - определять лучших по профессии. Это своего рода и дополнительная подготовка, и работа над собой, а в конечном итоге - появление в нашей среде, среди нас высококлассных специалистов. Конкурс - это стремление к тому, чтобы быть лучше», – отметил он.

Соревнование за звание лучшего по профессии юриста в Вооруженных силах проводится впервые. В первом этапе конкурса участвовали 60 специалистов, они писали рефераты и сдавали экзамены, и в конце концов 22 специалиста отобраны для проведения завершающего этапа.

Определение победителя и лауреатов конкурса будет осуществлять экспертная комиссия под председательством директора Правового департамента Минобороны России Олега Безбабнова. В работе экспертной комиссии также примут участие представители Главной военной прокуратуры, профессорско-преподавательский состав Военного университета Министерства обороны Российской Федерации и Российского государственного университета правосудия.