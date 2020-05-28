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Военные автомобилисты отмечают профессиональный праздник в Челябинске

Андрей Аркадьев
12:13 28.05.2020
Курсанты встречают вековой юбилей службы в процессе боевой учебы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В процессе боевой учебы встречают 110-летний юбилей автомобильных войск курсанты учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы на Южном Урале.

В этом уникальном заведении, дислоцированном в Челябинске, лучшие преподаватели-практики готовят военнослужащих более чем по 20 военно-учетным специальностям. За время обучения курсанты осваивают теоретически и практически изучают более 30 образцов современной техники автомобильной и дорожной службы.

В компьютерных классах, ремонтных мастерских и на автополигонах готовятся будущие водители, механики-водители, компрессорщики и мотористы, которые после выпуска пополнят автомобильные подразделения всех видов и родов Российской армии.

Помимо ставших привычными войсковых длинномеров типа КамАЗ и «Урал» в учебном центре готовят уникальных специалистов для арктических подразделений на двухзвенных гусеничных тягачах, соединений и частей противовоздушной обороны, управляющих трехосными тяжеловозами БАЗ, а также для общевойсковых ремонтных подразделений на бронированных ремонтно-эвакуационных машинах БРЭМ на базе танков Т-72.

Учебный центр подготовки младших специалистов автобронетанковой службы был сформирован в 2014 году на базе Челябинского автомобильного командного училища. За шесть лет учебное заведение подготовило более 10 тысяч специалистов для всех видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации.

29 мая военные автомобилисты отмечают свой профессиональный праздник, берущий свое начало с 29 мая 1910 года, когда указом императора Николая II была учреждена первая учебная автомобильная рота, ставшая прообразом самостоятельных соединений и частей автомобильных войск в Российской армии.

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