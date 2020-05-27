В Каспийске завершили подготовку площадки под строительство медцентра Минобороны

Военные железнодорожники ЮВО завершили работы по подготовке площадки под строительство нового многофункционального медицинского центра в Каспийске.

«Работа выполнена качественно и в срок», - заявил начальник штаба материально-технического обеспечения Южного военного округа Михаил Ясников.

Военные железнодорожники выполняют работу в трех городах Дагестана- Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Планировка территорий, выборка и транспортировка грунта, очистка местности от кустарников и мелколесья, крановые работы - выполняемые задачи личного состава.

В настоящее время военнослужащие железнодорожных войск ЮВО готовятся к совершению марша на штатной технике в пункт постоянной дислокации - в город Тимашевск Краснодарского края.

Всего к работам в трех населенных пунктах Республики Дагестан привлечены более 70 военнослужащих и 56 единиц специальной техники железнодорожного соединения ЮВО.

Военные медики и специалисты войск РХБ защиты перебрасываются в Дагестан по поручению президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. В регионе сложилась сложная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

Напомним, что в настоящее время республика находится на пятом месте по числу инфицированных COVID-19. Дагестан уступает лишь Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Нижегородской области.