В Самаре специалисты РХБЗ провели обработку санатория «Волга»

В Самаре мобильные расчеты оперативного реагирования полка радиационной химической и биологической защиты второй общевойсковой армии ЦВО провели обработку клинического санатория «Волга».

В ходе мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций, используя авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1, личный состав провел специальную обработку административных помещений, фасадов зданий, мест отдыха и дорог. Также была организована работа поста по обработке машин, въезжающих на территорию санатория.

Ранее специалисты РХБЗ обработали более сотни объектов в Поволжье, включая набережную Волги, городские парки, военные комиссариаты, а также Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации ПАО «ОДК-Кузнецов» и Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова.