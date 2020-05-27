В армии началась подготовка военной техники к Параду Победы

Военнослужащие Восточного военного округа приступили к реставрации и покраске военной техники, которая будет задействована при проведении Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ремонтируются и восстанавливаются как современные образцы, так и машины времен войны, в частности танки Т-34 и ИС-3.

В апреле 2020 года на временное хранение было поставлено свыше 450 единиц техники, которая будет задействована на Парадах Победы в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ВВО.

Накануне, 26 мая президент РФ Владимир Путин объявил, что военный парад на Красной площади пройдет 24 июня, в день когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы. Глава государства поручил начать подготовку к этому событию.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса все массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, запланированные на 9 мая, были отложены. Акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-формате.