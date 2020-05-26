Военные медики ЗВО развертывают полевой госпиталь в поселке Ботлих

Военные медики Западного военного округа приступили к развертыванию полевого многопрофильного госпиталя в поселке Ботлих в Дагестане. К работе уже готовы приемо-сортировочное отделение, отделение анестезиологии и реанимации, госпитальное, инфекционное, и санитарно-эпидемиологическое отделения полевого госпиталя, а также лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Вскоре будет установлено медицинское оборудование: аппараты ИВЛ, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ и анализаторы крови.

Первых пациентов госпиталь будет готов принять 26 мая.

В составе подразделения, которое преодолело марш в 2 000 километров, 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 42 единицы специальной военной техники. Они прошли 2 000 километров.

«Колонна прибыла в установленные сроки и в назначенное время. Колонна состоит из 42 единиц автомобильной техники и 7 прицепов. Данное имущество предназначено для развертывания мобильного госпиталя», - рассказал заместитель командующего танкового объединения по материально техническому обеспечению ЗВО полковник Олег Бузаев.

Он также отметил, что личный состав после совершения марша пребывает в боевом духе и чувствует себя хорошо.

Военные медики и специалисты войск РХБ защиты перебрасываются в Дагестан по поручению президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. В регионе сложилась сложная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

Напомним, что в настоящее время республика находится на пятом месте по числу инфицированных COVID-19. Дагестан уступает лишь Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Нижегородской области.