В густых облаках: экипажи Су-24М ЮВО провели дозаправку в воздухе на скорости 600 км/ч

Экипажи Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, провели отработку дозаправки в воздушном пространстве Волгоградской области.

Дозаправка в воздухе с самолета Ил-78 является одним из самых сложных элементов практической подготовки летного состава. Летчик должен выдерживать расстояние менее 20 метров от воздушного танкера на скорости около 600 километров в час. Задание было отработано в условиях густой облачности.

Всего к работе в воздухе было привлечено около 10 летных экипажей. Дозаправку провели днем и ночью, одиночно и в составе пары.

Модификация Су-24М получила новую прицельно-навигационную систему ПНС-24М «Тигр», благодаря чему самолет способен в автоматическом и полуавтоматическом режиме совершать полет с огибанием рельефа местности на высоте от 50 метров.

Также существует модификация Су-24МР (самолет-разведчик), Су-24МП (постановщик помех), Су-24МК (экспортный вариант бомбардировщика) и др.