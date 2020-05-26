Евкуров проверил новые мишенные комплексы в огневом центре парка «Патриот»
В огневом центре парка прошло тестирование новейших мишенных комплексов, лучшие из которых должны прийти на смену стоящим на вооружении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В огневом центре парка «Патриот» завершено тестирование новейших мишенных комплексов. Его проводят пулеметчики ВДВ и спецназа, а оценивает замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.
Роботизированные мишени моделируют эпизоды современного высокодинамичного боя. Двигаясь навстречу бегущим стрелкам, они создают имитацию автоматных очередей холостыми патронами.
Как отметил Юнус-Бек Евкуров, изменение тактики в современных вооруженных конфликтах привело к переменам в системе подготовки и с учетом опыта локальных войн необходимо модернизировать все мишенные комплексы.