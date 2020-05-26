Вакцина от COVID-19 и работа военных медиков: о чем Шойгу доложил Путину в ходе переговоров

Специалисты Минобороны разрабатывают вакцину от коронавируса. Доклинические исследования должны завершиться к 1 июня, клинические - в июле. Об этом доложил президенту Сергей Шойгу.

О состоянии Вооруженных сил страны и о том, что сейчас происходит в военном ведомстве, Сергей Шойгу сообщил Владимиру Путину в режиме видеоконференции. Формат такого общения, конечно, продиктован пандемией, и именно она становится одной из главных тем доклада.

Серьезные силы военных медиков сейчас переброшены в Дагестан, где обстановка с распространением коронавируса остается достаточно сложной. Мобильный многопрофильный госпиталь здесь, в одном из отдаленных районов Дагестана, в Ботлихе, развернут в считаные часы.

Масштабный марш-бросок, длиной почти две тысячи километров, из подмосковного Алабино, военные медики совершили всего за трое суток. Колонна останавливалась только на ночлег. Госпиталь уже сегодня примет первых пациентов.

Мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек. Для помощи больным короновирусной инфекцией здесь есть все необходимое. Приемное, инфекционное отделения, лаборатория для проведения анализов. Реанимационное отделение оборудовано аппаратами ИВЛ. Еще один точно такой же мобильный госпиталь переброшен из Южного военного округа и уже оказывает помощь на противоположной стороне республики в Буйнакске. Это еще 100 больничных мест.

Военные строители в ускоренном режиме сейчас ведут строительство многофункциональных медицинских центров одновременно и в Дагестане, и в Воронеже. Сдать их обещают в рекордно короткий срок, поскольку это типовой проект и оборонное ведомство уже имеет хороший опыт строительства таких центров по всей стране.

«До 30 июня по вашему поручению планируем построить один многофункциональный медицинский центр с современным оборудованием в Воронеже на 200 койко-мест и в Дагестане три центра - в Каспийске, Дербенте Хасавюрте - общей емкостью 200 койко-мест», - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ученые из научно-исследовательского института войск РХБ защиты, по словам министра, приняли самое активное участие в создании вакцины против вируса, и сейчас она проходит необходимые испытания. Но уже сейчас, еще до их завершения, специалисты заявляют, что препарат очень эффективный и не несет никаких побочных эффектов.

Коронавирусная инфекция, по словам министра, существенного влияния на деятельность Вооруженных сил страны не оказала. План зимнего периода обучения удалось выполнить полностью.

Российская дальняя стратегическая авиация продолжает контролировать зоны интересов России и ее непосредственных границ. Вместе с этим продолжается модернизация дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на авиационном заводе в Казани, благодаря чему эти боевые машины получают новые боевые и летные возможности.

Кроме того, Министерство обороны не отказывается и от своих планов, которые строились еще до начала пандемии и введения серьезных ограничительных мероприятий. Все учения, которые планировалось провести в разных военных округах, обязательно состоятся в полном объеме.

Владимир Путин отдельно отметил работу военных врачей, чья помощь во многом спасла ситуацию от худшего сценария в Италии и Сербии. И в условиях, когда многие страны закрыли свои границы, такая работа военных стала весьма показательной.