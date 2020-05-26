Глава Дагестана Васильев посетил полевой госпиталь в Ботлихе

Командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук и Глава Республики Дагестан Владимир Васильев посетили многопрофильный госпиталь в поселке Ботлих, развернутый военными медиками ЗВО.

Васильев отметил, что в госпитале работают врачи высокого класса, всего около 80 человек. Имеется все необходимое медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты, средства защиты.

«То, что я видел в современных медицинских центрах в Москве, пришлось видеть и в других крупных российских центрах, вы знаете, здесь, в этом центре все необходимое есть, что очень важно. В мобильном варианте все есть», - отметил Васильев.

Он подчеркнул, что персонал имеет большой опыт, медики уже работали в сложных условиях. Васильев поблагодарил военнослужащих, развернувших госпиталь для лечения больных COVID-19.

В настоящее время развернуты и готовы к работе приемо-сортировочное отделение, отделение анестезиологии и реанимации, госпитальное, инфекционное, и санитарно-эпидемиологическое отделения полевого госпиталя, а также лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

На следующем этапе в отделениях госпиталя будет установлено современное медицинское оборудование, это аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ и анализаторы крови.