Выйти из строя: как российские системы РЭБ с легкостью «разоружают» новейшие истребители США

Новый истребитель ВВС США F-35 создавался с использованием передовых технологий «невидимости», чем Соединенные Штаты очень гордились. Однако оказалось, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), несмотря на все это, могут не только легко обнаружить американский самолет, но и вывести его из строя. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как им это удается.

«Самолетные комплексы РЭБ создавались для того, чтобы средства разведки вероятного противника с трудом могли бы их обнаруживать в воздухе. Та картинка, которую получали самолеты-разведчики или комплексы РЛС ПВО вероятного противника, затрудняли бы наведение на них», - заявил он.

Комплекс РЭБ «Хибины», к примеру, способен вывести F-35 из боя, даже не применяя вооружение.

«Противник просто не понимает, где он находится, потому что система навигации показывает ему неверные координаты. Таким образом, он не может, например, передать полетное задание средствам воздушного нападения и сам не может понять, где цель», - рассказал Леонков программе «Скрытые угрозы» на «Звезде».

Ранее системы РЭБ базы Хмеймим в Сирии предотвратили атаку БПЛА террористов. Боевики предприняли попытку атаки, но средства контроля воздушного пространства вовремя обнаружили несколько беспилотников, запущенных с подконтрольной боевикам территории Идлибской зоны деэскалации.