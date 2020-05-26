Шойгу: военные продезинфицировали около 200 предприятий ОПК
В соответствии с поручениями президента РФ, Минобороны оказало помощь Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине в борьбе с COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Войска химзащиты продезинфицировали 200 предприятий ОПК, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 26 мая во время видеосвязи с Владимиром Путиным.
«Войсками РХБ защиты дезинфицировано 95 тысячи 243 объекта общей площадью 22 миллиона квадратных метров, 157 воздушных судов и более 18 тысяч единиц транспорта», - уточнил глава военного ведомства на переговорах.
Министр напомнил, что российские военные специалисты оказывали помощь зарубежным странам в борьбе с COVID-19.