Группа антитеррора штурмует захваченное «боевиками» здание под Новосибирском: кадры учений

Группа антитеррора соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Новосибирской области, отразила нападение на военный объект и обезвредила условных террористов во время учений на полигоне Шилово.

По легенде, незаконные вооруженные формирования проникли на территорию воинской части и захватили военный объект. Получив сигнал тревоги, группа антитеррора выдвинулась на бронеавтомобилях «Тигр» в район проведения антитеррористических мероприятий. Под прикрытием бронетехники военнослужащие осуществили блокирование и штурм захваченного здания. Условные боевики были обезврежены и взяты в плен.

В ходе проведения антитеррористического учения, для создания иллюзии реального боя, военнослужащими были использованы средства имитации и холостые боеприпасы.

В учении были задействованы более 150 военнослужащих и 10 единиц военной техники.