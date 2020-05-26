Стрельба с патрульных катеров и под водой: боевые пловцы перехватили «нарушителей» в Финском заливе

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота провели тактическое учение по отработке эпизода противодействия плавсредству, нарушающему режим плавания.

Сперва боевая группа отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) на патрульных катерах «Юнармеец Балтики» и П-281 выдвинулась на перехват «нарушителей». Те оказали сопротивление, но военнослужащие произвели штурм и захват катера с применением оружия.

В это же время была произведена «выброска» водолазов, которые не допустили прорыва подводных диверсантов к кораблям. Были отработаны приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС, а также холодного оружия.

На втором этапе учения экипажи патрульных катеров отработали стрельбы из штатного вооружения, крупнокалиберных 14,5 мм пулеметов и 7,62-мм пулеметов «Печенег» по надводным и береговым целям в районе острова Мощный.

В учении было задействовано около 30 военнослужащих, патрульные катера типа «Грачонок» и «Раптор», а также специальное и роботизированное оборудование для слежения за подводной обстановкой.