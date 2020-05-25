Военные химики преодолели 300 километров для дезинфекции судозавода в Приамурье

Военнослужащие подразделения войск РХБЗ Восточного военного округа прошли 300 километров, чтобы продезинфицировать в целях защиты от инфекции COVID-19 Благовещенский судостроительный завод в Амурской области.

В составе подразделения находилось четыре расчета современных станций специальной обработки АРС-14КМ, а для того, чтобы добраться до места назначения, военным понадобилось совершило марш на расстояние около 300 километров. Работы по дезинфекции заняли два дня, в течение которых была произведена обработка цехов и открытой территории завода на общей площади около 10 тысяч квадратных метров.

Как сообщила пресс-служба ВВО, для работ в помещениях использовали мобильные комплекты ДКВ-1К, а для обработки открытых подъездов и проходов - машины АРС-14КМ. Будучи безопасным для человека, нанесенный раствор должен сохранить дезинфицирующие свойства длительное время.