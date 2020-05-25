Под круглосуточным контролем: специалисты РХБЗ продезинфицировали технику для постройки медцентра в Воронеже

Специалисты РХБЗ Западного военного округа провели масштабную обработку специальной строительной и военной техники в Воронеже. Она будет использоваться для возведения нового многопрофильного медицинского центра.

Военнослужащие РХБЗ проводят круглосуточное дежурство на объекте строительства. В их задачи входит очистка подъездных дорог, строительных объектов и техники.

Сводный отряд прибыл в Воронеж из Курской области. Он призван обеспечить бесперебойную работу военных строителей, занятых в постройке многопрофильного центра.

Министерство обороны России по поручению президента Владимира Путина возводит в Воронеже медицинское учреждение на 200 койко-мест. Работы ведутся в круглосуточном режиме, к ним привлечены более 850 рабочих, задействовано 80 единиц специальной техники.