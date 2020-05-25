С самых основ: кадры подготовки площадок для строительства медцентров в Дагестане

Личный состав батальона механизации железнодорожного соединения ЮВО готовит площадки под строительство новых многофункциональных медицинских центров в городах Хасавюрт, Каспийск и Дербент в Дагестане.

В настоящее время военнослужащими выполняются земляные и земельные работы по расчистке местности, выборке и вывозу грунта под разработку и устройство котлованов будущих зданий и планировке территории.

«Каждое подразделение обеспечено современной специальной инженерной техникой – экскаваторами, бульдозерами, автокранами, автогрейдерами, автосамосвалами и тягачами КАМАЗ и УРАЛ, а также автотопливозаправщиками и ремонтно-эвакуационными машинами», - сказано в сообщении Минобороны.

Всего к работам в трех населенных пунктах Республики Дагестан привлечены более 70 военнослужащих и 56 единиц специальной техники железнодорожного соединения ЮВО.

Военные медики и специалисты войск РХБ защиты перебрасываются в Дагестан по поручению президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. В регионе сложилась сложная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

Напомним, что в настоящее время республика находится на пятом месте по числу инфицированных COVID-19. Дагестан уступает лишь Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Нижегородской области.