Замглавы военного ведомства Шевцова поздравила выпускниц Пансиона МО РФ онлайн

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова поздравила выпускниц Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» с последним звонком.

«Дорогие выпускницы! Вот и наступил тот особенный день, который вы так долго ждали, ради которого вы приложили немало усилий и труда. Сегодня для вас прозвучит последний школьный звонок, который не только известит об окончании школы и вашего детства, но и даст старт в новую, взрослую, наполненную интересными событиями жизнь. Сегодня вы прощаетесь со школой, с любимым пансионом, который для каждой из вас стал родным, уютным, теплым, светлым домом, подарил настоящих верных подруг, познакомил с огромным количеством выдающихся людей, открыл множество самых разных дорог», - сказала Шевцова.

Сегодня акция «Последний звонок - 2020» стала всероссийской. Онлайн-марафон в социальных сетях объединил школьников и учителей со всех уголков России. В формате онлайн выпускников поздравили известные блогеры и медийные персоны, выдающиеся педагоги и школьники, которые поделились с ребятами воспоминаниями о времени, проведенном в школе, об учителях, помогающих и поддерживающих их в школьные годы.

В Пансионе воспитанниц Минобороны России десятому юбилейному выпуску зачитали приказ о допуске выпускных классов к сдаче итоговой государственной аттестации.

Не остались в стороне члены попечительского совета пансиона, общественные деятели, артисты театра и кино, известные музыканты - все те, с кем воспитанницы встречались на торжественных мероприятиях, в рамках творческих вечеров, в литературных гостиных. С теплыми словами поздравлений присоединились педагоги и воспитатели.

Традиционные памятные перстни воспитанницам, которые окончили самое лучшее довузовское учреждение военного ведомства, будут обязательно вручены позже, после нормализации обстановки. На позолоченном перстне выгравирована эмблема пансиона - в память о годах, проведенных в его стенах. Традиция награждать именными перстнями выпускников императорских гимназий зародилась в XVIII веке. В Российской империи выпускникам университетов специально заказывали перстни по случаю окончания учебы.