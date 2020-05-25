Стали известны все участники финала юнармейской лиги КВН

Определились все финалисты юнармейской лиги КВН. В заключительной четвертой игре победу одержала команда «Ля Рошель» из Самарской области. Как и в других играх, участники состязались в конкурсах «Приветствие» и «Озвучка».

«Очень веселая игра получилась. Хотел отметить "Голубые береты", понравилась их финальная песня. На примере своей команды скажу, что мы с музыкой не очень дружим. Нам и на сцене тяжело спеть, а тем более в таком онлайн-формате. И еще понравилась “Озвучка” в исполнении “Ля Рошель”, очень круто вышло», - поделился один из членов жюри, капитан команды КВН «Михаил Дудиков» Андрей Жмыхов.

«Ля Рошель» завоевала путевку в финал, который пройдет в сентябре в Центральном академическом театре Российской армии в Москве. Второе место у команды «От винта». Третье место разделили «Голубые береты» и «Отряд особого назначения».

«На мой взгляд, и думаю, что жюри со мной согласится, у нас неплохо получается. С учетом того, что возраст участников - от 8 до 18 лет. Ребята с разными интересами, с разных регионов, но тем не менее “Юнармия” сплачивает и объединяет. Поэтому на выходе мы и получаем такой результат», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Ранее в финал пробились «Дети Каспия» из Астрахани, «Сборная депутатских детей» из Вологодской области и команда «Козыри» из Челябинской области. Пятым финалистом будет волгоградская «Сборная моделей» - победитель Первого фестиваля юнармейской лиги КВН, который проходил в конце ноября 2019 года в Центральном академическом театре Российской армии.