В честь Дня труда: российские специалисты продезинфицировали больницу в сербском Валево

Международный день труда российские специалисты сводного отряда РХБ защиты отметили дезинфекцией очередного инфекционного отделения. В этот раз место действия - городская больница города Валево. Наряду с Белградом и Нишем здесь сложилась одна из самых сложных ситуаций с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Российские специалисты проводят обработку уже в третий раз.

Работа расчетов была осложнена тем, что большое число пациентов находились на стационарном лечении. Российские военнослужащие продезинфицировали корпус для временного размещения больных, после перемещения в него пациентов, приступили к обработке основных помещений.

Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты также продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 20 объектов в городах Крушевац и Долевац.

Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 14 пациентов, инфицированных COVID-19, в больнице города Ниш. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, а также дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Нова Варош, Прибой, Преполье, Сеница, Белая церковь и Ковин.

Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 148 объектов в 30 городах страны. Обработано более 317 зданий и сооружений, общей площадью свыше 1,35 миллиона квадратных метров, а также 65 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 470 тысяч квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 771 пациентов, инфицированных COVID-19.