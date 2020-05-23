В маске и с антисептиком: В ЗВО прибыли выпускники учебных частей Минобороны и призывники

В Западный военный округ (ЗВО) прибыли первые команды выпускников учебных частей Минобороны России, а также состоялись первые отправки призывников в войска в рамках весеннего призыва 2020 года.

Первые 300 человек доставлены самолетами для комплектования воинских частей Балтийского флота. В основном это механики-водители, радиотехники и специалисты связи. После трехмесячного курса обучения они продолжат военную службу в береговых частях и на кораблях флота на должностях сержантов и старшин. В общей сложности на Балтийский флот прибудет более тысячи младших специалистов.

Кроме того, в ближайшее время в войска начнут прибывать и первые новобранцы весеннего призыва 2020 года. До середины июля в Калининградскую область прибудут более 1800 призывников, а всего в ходе весеннего призыва Балтфлот пополнят свыше трех тысяч новобранцев.

Отправка призывников со сборных пунктов в войска началась 20 мая. В удаленные гарнизоны юноши прибывают самолетами военно-транспортной и гражданской авиации.

Также предусмотрены железнодорожные перевозки, при этом количество военнослужащих, размещаемых в каждом пассажирском вагоне, сокращено на треть. Перед отправкой во всех пассажирских вагонах специалистами РХБЗ проводится дезинфекция, а все новобранцы получают медицинские маски и антисептики для рук. В пути следования призывники находятся под постоянным медицинским контролем.