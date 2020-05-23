Работа сделана: отряд Минобороны отправился в места дислокации после помощи под Красноярском

Военнослужащие сводного отряда Минобороны России, выполнившие задачи по развертыванию мобильного госпиталя на 100 коек и обсервационного лагеря на две тысячи койко-мест в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края, возвращается в пункты постоянной дислокации. Переброска сил и средств осуществляется комбинированным способом.

Часть отряда в составе двух автомобильных колонн подразделений Центрального военного округа вернется своим ходом, преодолев по бездорожью и горной местности более тысячи километров.

Подразделения 100-го отдельного полка МТО будут доставлены в пункт постоянной дислокации самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Для перевозки военнослужащих и спецтехники запланировано 18 рейсов.

В полевом госпитале, развернутом в поселке Еруда, продолжат оказывать помощь в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией 77 врачей и младших медицинских специалистов Минобороны России, а расчеты мобильного отряда РХБЗ продолжат проведение дезинфекционных мероприятий.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Красноярском крае привлечено свыше 400 военнослужащих и более 100 единиц специальной военной техники.