«Поле Победы»: на территории Главного храма ВС открылся уникальный музей под открытым небом

Охваченные огнем советские пулеметы и танки, горящие самолеты и техника фашистов. Фрагменты одного из самых решающих этапов Битвы за Москву воссоздали в уникальном музее под открытым небом «Поле победы».

Данная экспозиция, не имеющая аналогов, стала частью комплекса Главного храма Вооруженных сил в парке «Патриот». Именно там почти 80 лет назад фашисты предприняли последнюю попытку прорваться в столицу, однако были разгромлены Красной Армией.

Перед посетителями, как будто в реальном времени, разворачивается картина боя у деревни Акулово и освобождение деревни Юшково. Вся военная техника на «Поле победы» является подлинной. Каждый экспонат расскажет свою историю о пути к Великой Победе.