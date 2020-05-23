Военные развернули и подтоговили к работе мобильный госпиталь в Буйнакске

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) развернули в Буйнакске и подготовили к приему пациентов многопрофильный полевой госпиталь на 100 коек.

На заранее подготовленной площадке оборудованы приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб на коронавирусную инфекцию.

В распоряжении медицинского персонала госпиталя самое современное оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

Ранее личный состав мобильного госпиталя одного из соединений ЮВО совершил марш протяженностью около 400 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в город Буйнакск.