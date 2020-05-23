Помощь близка: кадры марша колонны многопрофильного госпиталя ЗВО в Дагестан

Колонна мобильного многопрофильного госпиталя Западного военного округа (ЗВО) преодолела первые 600 километров марша в Республику Дагестан.

В соответствии с поручением президента Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу, военные медики и специалисты подразделений РХБЗ перебрасываются в Дагестан для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Сейчас мы прибыли в комплексный район материально-технического обеспечения в Воронежской области, где будет произведена дозаправка техники, организован прием горячей пищи личным составом. Затем мы продолжим марш по установленному маршруту в Республику Дагестан», - сообщил заместитель командующего танкового объединения по МТО полковник Олег Бузаев.

Ранее стало известно, что мобильный многопрофильный госпиталь на 100 коек одного из соединений ЗВО совершает марш своим ходом на штатной технике протяженностью свыше 1800 километров из подмосковного Алабино в Республику Дагестан.

В составе полевого медицинского подразделения 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 38 единиц специальной военной техники.