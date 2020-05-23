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Гроза океанов: фрегат «Адмирал Головко» спущен на воду в Санкт-Петербурге

Ян Брацкий
00:30 23.05.2020
По целому ряду своих тактико-технических характеристик, в частности, по корабельным системам и радиоэлектронному вооружению, «Адмирал Головко» является более совершенным боевым кораблем, в сравнении с предшественниками.
Гроза океанов: фрегат «Адмирал Головко» спущен на воду в Санкт-Петербурге
© Фото: Минобороны России

В Санкт-Петербурге спущен на воду фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350. Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов, присутствующий на тождественной церемонии, отметил, что Военно-Морской Флот получает прекрасный серийный фрегат, способный эффективно решать задачи в дальней океанской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно.

«Корабли этого проекта подтверждают, заложенные в них проектантом и изготовителем, тактико-технические характеристики. Доказательство тому, - недавний кругосветный поход фрегата, который стал хорошей проверкой для корабля. Эту проверку головной корабль проекта 22350 достойно прошел», - заявил Евменов.

Главком флота акцентировал внимание на том, что новый фрегат является примером реализации масштабного проекта и свидетельствует об огромном научно-техническом потенциале российских судостроителей.

«В строительстве корабля использованы самые передовые технологии судостроения. Отрадно отметить, что корабль оснащен новым полностью отечественным газотурбинным агрегатом, производство которых освоено в рамках проводимой руководством страны политики импортозамещения. В корабле - русская душа, а благодаря своим тактико-техническим характеристикам фрегат, вне всякого сомнения, усилит группировку надводных кораблей Военно-морского Флота в Мировом океане», - добавил Главнокомандующий ВМФ.

По целому ряду корабельных систем и, в частности, по радиоэлектронному вооружению, «Адмирал Головко» стал еще совершеннее своих предшественников, отметили участники тождественной церемонии. После спуска на воду, фрегату еще предстоят корпусодостроечные и электромонтажные работы, монтаж судовых систем, систем энергетической установки и механического оборудования.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей.

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