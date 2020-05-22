Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя ЗВО выдвинулся в Дагестан для борьбы с COVID-19

Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Западного военного округа приступил к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью свыше 1800 километров из подмосковного Алабино в Республику Дагестан.

В составе полевого медицинского подразделения 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 38 единиц специальной военной техники.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе: приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.

По завершению марша полевой многопрофильный госпиталь планируется развернуть районе населенного пункта Ботлих.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу военные медики и специалисты подразделений РХБ защиты Минобороны России перебрасываются в Республику Дагестан для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.