Готов к сдаче: Минобороны показало обсервационный лагерь под Красноярском

На территории обсервационного лагеря Минобороны России в Красноярском крае развернуто пять передвижных автомобильных кухонь ПАК-200, пункт обеззараживания воды, промывки и стирки вещевого имущества. Лагерь готов к приему жителей. Всего полевой лагерь рассчитан на две тысячи койко-мест и возведен в поселке Еруда Северо-Енисейского района.

«В кратчайшие сроки развернут и готов к работе полевой обсервационной лагерь на 2 тысячи человек, создана вся необходимая инфраструктура для обеспечения его работы», - сообщил начальник управления ресурсного обеспечения ЦВО Дмитрий Пятунин.

Военнослужащие установили 100 палаток УСБ, в каждой из которых с комфортом могут разместиться до 20 человек. Все палатки электрифицированы и подготовлены к установке бытовых приборов, таких как холодильник, телевизор, микроволновая печь.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и более 100 единиц специальной военной техники.