Курс на перевооружение: два соединения РВСН под Барнаулом получат новейшие «Ярсы»

Еще два полка Барнаульского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) получат ракетные комплексы «Ярс» в 2020 году. Об этом заявил начальник отдела боевой подготовки РВСН Виктор Фотюк.

«В этом году будут перевооружены на комплекс "Ярс" еще два ракетных полка мобильного базирования Барнаульского соединения», - рассказал Фотюк в интервью «Красной звезде».

Как отметил начальник боевой подготовки, первый ракетный полк в поселке Домбаровский Оренбургской области с комплексом «Авангард» заступил на боевое дежурство в декабре 2019 года.

Задачу перевооружить РВСН на комплексы «Авангард» и «Ярс» в январе поставил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Модернизация коснется и морских ядерных сил – подлодок класса «Борей-А».