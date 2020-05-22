Командующий РВСН: Козельская ракетная дивизия перевооружается на «Ярсы»

Генерал-полковник Сергей Каракаев, выступая на конференции, отметил, что поставленные задачи по перевооружению группировки решаются в плановые сроки. Повышается уровень оснащенности РВСН современным вооружением за счет поступления новых ракетных комплексов стационарного и подвижного базирования.

«До конца года будут поставлены на боевое дежурство с современным ракетным комплексом "Ярс" два ракетных полка в Барнаульском ракетном соединении. Продолжаются работы по перевооружению Козельской ракетной дивизии на ракетный комплекс "Ярс" и Ясненского соединения - на ракетный комплекс "Авангард"», - подчеркнул командующий РВСН.

По его словам, результаты зимнего периода обучения показывают, что выучка личного состава и способность мобильной группировки РВСН к маневренным действиям поддерживаются.

«Учебно-боевые задачи в ходе несения боевого дежурства с выводом на маршруты боевого патрулирования отработали все ракетные полки», - сказал он.

Завершая свое выступление, командующий РВСН отметил, что наиболее важным для РВСН будет являться итоговое командно-штабное учение, результаты которого послужат основой оценки деятельности Ракетных войск стратегического назначения за 2020 учебный год.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).

Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда российский лидер отметил, что крылатый блок движется к цели «как метеорит, огненный шар» и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.