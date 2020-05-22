Военные развернули хлебопекарню в полевом лагере под Красноярском

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) развернули мобильный пункт выпечки хлеба в полевом лагере в Красноярском крае. Военнослужащие прибыли в регион для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и разбили в поселке Еруда Северо-Енисейского района обсервационный лагерь.



Для нужд самих военнослужащих и пациентов действуют два хлебопекарных блока, пробная выпечка показала их высокую эффективность. Пекари приготовили 400 килограммов хлеба. Полевая хлебопекарня способна обеспечить суточной нормой хлеба до 2 тысяч человек.

Кроме того, военнослужащие сводного отряда Минобороны России завершили развертывание в районе поселка Еруда увеличенного до 2 тысяч койко-мест полевого обсервационного лагеря и передали в оперативное подчинение Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) полевой многофункциональный мобильный госпиталь на 100 коек.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и более 100 единиц специальной военной техники.