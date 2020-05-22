Последние приготовления: кадры проверки крейсера «Маршал Устинов» перед выходом в море

В городе Североморске экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» готовится к выходу в море. Серия коротких сигналов разносится по кораблю - на борту объявлена учебная тревога. Аварийная бригада отрабатывает борьбу за живучесть, готовится бороться с огнем. Моряки моментально реагируют на любую угрозу или экстренный сигнал на корабле.

На корабле проверяют действие установки АК-130 и других оружейных систем. Они должны работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. За ходом проверки корабля следит его новый командир Андрей Кривогузов. На флоте он уже более 20 лет. Последние три года служил старшим помощником на крейсере «Маршал Устинов», а меньше месяца назад стал его командиром. Несмотря на малый стаж, Кривогузов уже успел вывести корабль в море, где экипаж выполнял боевые задачи.

«Корабль - это как живой организм, здесь все должно работать, все должно быть на своих местах. У нас нет мелочей. Все зависит от действия каждого матроса, офицера, мичмана. От них зависит успех выполняемой задачи», - пояснил он.

Скоро подготовка закончится, и корабль будет готов в течение нескольких часов покинуть родную гавань. Крейсер отправится выполнять боевые и учебные задачи в Баренцевом море.

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1 164, заложенный 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.

Водоизмещение корабля составляет 11 280 тонн, длина - 186,5 метра, высота - 42,5 метра, а скорость - 32 узла.

На вооружении «Маршала Устинова» находятся корабельная автоматическая пушка АК-130, 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан», 64 пусковые установки ЗРС С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса-МА».

Кроме того, у крейсера есть две реактивные бомбометные установки РБУ-6000 и два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата. В составе авиационной группы «Маршала Устинова» значится вертолет Ка-27.