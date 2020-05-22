Комплексы «Панцирь» отразили атаку «вражеских» дронов на базу Северного флота

Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» провели учения по перехвату и уничтожению «вражеских» беспилотников, сообщает пресс-служба Северного флота.

«Условный противник применил для разведки позиций зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит", обеспечивающих противовоздушную оборону главной базы Северного флота, беспилотные летательные аппараты», - говорится в сообщении.

Квадрокоптер, имитировавший беспилотную авиацию врага, был взят на прицел и «расстрелян» зенитной артиллерией комплекса, добавили в пресс-службе.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках, и о ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси КамАЗ и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.