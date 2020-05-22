Военные медики прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

Военные медики прибыли в дагестанский Буйнакск для оказания помощи больным COVID-19. Об этом сообщает в пятницу, 22 мая пресс-служба Южного военного округа.

Из Ставрополья в Буйнакск прибыли 100 военных, включая 70 врачей и медиков, а также 22 единицы техники. Военнослужащие развернут мобильный полевой госпиталь на 100 коек для пациентов с коронавирусом.

В пресс-службе рассказали, что госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, рентгенографическими аппаратами, ПЦР-лабораторией, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и мониторами интенсивного наблюдения пациентов.

Ранее сообщалось, что для борьбы с коронавирусной инфекцией в Дагестане будет развернуто два мобильных госпиталя в общей сложности на 200 коек. Такое указание дал министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ президента страны Владимира Путина. Также в Дагестан направлены войска химзащиты, которые проведут дезинфекцию.