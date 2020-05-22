Отряд РХБЗ Минобороны РФ выдвинулся в Дагестан для борьбы с COVID-19

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с поручением Владимира Путина 21 мая дал указание об оперативной переброске в Дагестан полевых многофункциональных мобильных госпиталей, общей вместимостью 200 койко-мест, для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.

Из Ставропольского края в Каспийск военнослужащие мобильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Южного военного округа начали марш, протяженностью более 400 километров. В составе колонны свыше 100 военнослужащих, в том числе 70 врачей и младших медицинских специалистов и 22 единицы специальной военной техники.

Из Московской области в Ботлих к совершению марша, протяженностью свыше 1800 километров, готовится приступить личный состав мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Западного военного округа. В составе полевого медицинского подразделения 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 38 единиц техники.

Также в республику Дагестан направляется мобильный отряд РХБ защиты со специальной военной техникой для проведения дезинфекции и санитарной обработки. Из Северной Осетии в Махачкалу совершает марш, протяженностью около 280 километров, мобильный отряд РХБ защиты и подразделений обеспечения из состава одного из соединений Южного военного округа. В составе мобильного отряда 82 специалиста РХБ защиты и 37 единиц специальной военной техники.

Военнослужащие после прибытия в назначенные районы Дагестана, развертывания сил и средств, приступят к практическому выполнению задач по проведению комплекса дезинфекционных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

В общей сложности в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом привлечено свыше 300 военнослужащих и более 100 единиц специальной военной техники. Министерством обороны на территории республики Дагестан будут возведены многофункциональные медицинские центры в городах Каспийск, Дербент и Хасавюрт. Три центра, общей численностью 200 койко-мест с современным медицинским оборудованием, планируется построить до 30 июня 2020 года.