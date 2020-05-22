Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1б» запущена в космос 22 мая с космодрома с военным спутником, сообщили в Министерстве обороны России.

Старт состоялся утром, в 10.31 по московскому времени, с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

Сегодняшний старт ракеты-носителя «Союз-2» стал третьим из проведенных в этом году с космодрома Плесецк. В марте с Плесецка запустили ракету «Союз-2.1» со спутником «Глонасс-М». Запуск был произведен с использованием разгонного блока «Фрегат».

Ракеты-носители серии «Союз-2» разработаны на базе серийной ракеты-носителя «Союз-У». На них применены усовершенствованные двигательные установки и современные системы управления и измерений, что существенно повысило технические и эксплуатационные характеристики ракет.