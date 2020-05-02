В Санкт-Петербурге возведут мемориал погибшим летчикам Ленинградской армии ВВС и ПВО

В петербургском Пушкине на территории штаба Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО будет возведен мемориал, посвященный погибшим военным летчикам. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

В состав комплекса войдет часовня, а также стела с перечнем фамилий летчиков из состава Ленинградской армии, павших в годы Великой Отечественной войны и более поздних локальных вооруженных конфликтах.

«Установка мемориала на территории штаба армии позволит сохранить память о летчиках, принявших последний бой. Особенно символично, что комплекс будет возведен в год 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне», - отметил временно исполняющий обязанности командующего Ленинградской армии ВВС и ПВО генерал-майор Олег Маковецкий.

Мемориал дополнит самолет МиГ-29, пусковая установка ЗРК С-300 и радиолокационные станции.