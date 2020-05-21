Борисов оценил итоги испытаний Су-57

В ходе государственных испытаний истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил практически все требования, которые были заложены при его проектировании. Об этом сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.

«В ходе испытаний Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме», - сказал Борисов.

Он добавил, что госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков ВКС выполняется в соответствии с графиком поставки.

Российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения Су-57 разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Истребитель создавался с применением технологий малозаметности. Первый полет Су-57 совершил в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов для испытания вооружений, осенью 2016 года свой первый полет совершил седьмой опытный экземпляр Су-57. Машина способна вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать его наземные и надводные цели.