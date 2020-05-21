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Экпресс-тесты и социальная дистанция: призывники прибыли на сборный пункт в Ростовской области

Андрей Аркадьев
Виталий Никулин
17:48 21.05.2020
В России началась отправка будущих солдат в Вооруженные силы. Все перевозки новобранцев спланированы так, чтобы исключить контакты военнослужащих с гражданскими лицами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Ростовской области на территорию сборного пункта молодые люди попадают через отдельный вход. Они направляются в первый модуль для проведения бесконтактной термометрии, визуального осмотра и сбора жалоб.

Далее ребята следуют в клинико-диагностическую лаборатория. В этом помещении могут проводить до 100-150 экспресс-тестов в час. Из лаборатории отдельным потоком, с соблюдением социальной дистанции - призывники проходят к модулю ожидания результатов тестирования.

В мобильной лаборатории госпиталя ЮВО военные медики проводят забор крови, с помощью центрифуги отделяют плазму от эритроцитов и тестируют материал на антитела короновируса.

Экспресс-тестирование пройдут около 4,5 тысяч донских призывников, которые пополнят ряды Вооруженных сил России этой весной. Это уже вторая проверка на наличие новой инфекции. Изначально тесты сдают в военкоматах по месту жительства.

«Прибывая на сборный пункт, призывник приходит уже с отрицательным результатом. На сборном пункте области предусмотрено разделение потоков. Призывники прибывают через отдельный вход. Он позволяет не соприкасаться с работниками самого сборного пункта Военного комиссариата», - пояснил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.

Только после многоуровневой проверки будущие бойцы проходят на медицинскую комиссию, пункт переодевания, столовую. Места скопления людей обрабатываются расчетами РХБЗ каждые два часа.

«На сегодняшний день созданы, можно сказать, беспрецедентные меры безопасности. За каждым сборным пунктом Южного Военного Округа и за муниципальные военные комиссариаты закреплены специальные бригады войск радиационно-химической и биологической защиты», - рассказал начальник организационно-мобилизационного управления ЮВО, заместитель начальника Штаба ЮВО Константин Запатоцкий.

Сборные пункты фактически превращены в «чистые зоны». Причем дезинфекция и повторное тестирование - это не последние мера предосторожности для недопущения коронавируса в армию. Уже в частях военнослужащих проверят на инфекцию еще раз и только после двухнедельного карантина они приступят к несению своего долга.

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