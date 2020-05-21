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На высоте 6 000 метров: Су-34 и Ил-78 отработали дозаправку в небе над Ростовской областью

Андрей Аркадьев
Анастасия Фириченкова
17:06 21.05.2020
Дозаправка происходит на высоких скоростях, при этом экипажи должны удерживать самолеты в одном положении продолжительное время.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Ростовской области экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 отработали дозаправку в воздухе. В качестве воздушного танкера использовался самолет-заправщик Ил-78 ВКС России, способный за один вылет пополнить топливом сразу несколько самолетов.

Дозаправку в воздухе провели на высоте 6 000 метров. Шланги с воздушного танкера к топливным бакам самолетов тянули на скорости несколько сотен километров час. Дистанция между машинами составляла 10-20 метров, пока происходила перекачка топлива.

Дозаправка в воздухе - верх мастерства военных летчиков, результат четкой, слаженной совместной работы всех задействованных экипажей. Сложнее может быть только ночная дозаправка, когда из-за ограниченной видимости работать приходится только при свете бортовых огней.

Такие тренировки проводятся минимум два раза в год для совершенствования навыков, следующая состоится в ноябре.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Базовая модель Су-34 - тяжелый истребитель Су-27, однако в конструкцию были внесены серьезные изменения. В первую очередь они коснулись кабины: пилоты сидят в ней рядом, а не друг за другом. Это облегчает работу и коммуникацию членов экипажа. Самолет выполнен по схеме «продольный триплан», что позволило улучшить его маневренные характеристики.

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