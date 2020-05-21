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Главком Сухопутных войск Олег Салюков отмечает 65-летний юбилей

Александр Пешков
16:45 21.05.2020
При Салюкове Сухопутные войска ВС РФ вышли на новый уровень как по боевой подготовке, так и по оснащению современной техникой.
Главком Сухопутных войск Олег Салюков отмечает 65-летний юбилей
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Олег Салюков родился 21 мая 1955 года в Саратове. Окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

С 1977 по 1982 год прошел путь от командира взвода до начальника штаба и командира батальона в Киевском военном округе. В последующем занимал должности заместителя командира учебного танкового полка, командира танкового полка, командира дивизии.

С 2005 по 2008 год - начальник штаба, первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа, а затем - командующий войсками Дальневосточного военного округа. В 2014 году Указом президента России назначен на должность главнокомандующего Сухопутными войсками.

При Олеге Салюкове Сухопутные войска были глубоко реформированы и стали одними из лучших в мире. Благодаря внезапным проверкам и большому числу учений был повышен уровень боевой подготовки. Огромное внимание уделялось оснащению войск новыми образцами вооружения, новой экипировкой.

Военнослужащие получили экипировку «Ратник», ведутся поставки в войска автоматов АК-12, новых бронемашин «Тайфун», «Тигр», танков Т-72Б3, апробируются БМПТ «Терминатор» и другие новейшие вооружения, введена практика широкого применения беспилотных летательных аппаратов.

Большое внимание уделено созданию командных пунктов и систем связи, которые позволяют координировать действия подразделений на поле боя, а также использованию бесценного опыта, полученного в ходе операции в Сирии.

Сегодня российские Сухопутные войска способны противостоять любым современным вызовам, в том числе в условиях сетецентричной войны.

Олег Салюков награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», орденом Почета, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, «За личное мужество» и многими медалями.

Коллектив телеканала «Звезда» поздравляет Олега Леонидовича с днем рождения, желает здоровья и успехов в работе.

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