Минобороны России доставило на родину почти 200 таджикистанских военнослужащих
Помощь в отправке военнослужащих и членов их семей была оперативно оказана по просьбе таджикской стороны.
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Минобороны РФ безвозмездно доставило на родину 186 таджикистанских военнослужащих. Они проходили обучение в России.
«Таджикистанские военнослужащие проходили обучение в военно-образовательных организациях Министерства обороны Российской Федерации, успешно сдали все экзамены и досрочно окончили учебу», - рассказали в ведомстве.
Помощь в доставке военнослужащих и членов их семей была оперативно оказана по просьбе таджикской стороны, уточнили в министерстве.