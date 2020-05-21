В Ленобласти для военнослужащих открыли два общежития со спортрумами и спутниковым ТВ

В городе Луга в Ленобласти на территории военного городка отдельной гвардейской мотострелковой бригады открыли два корпуса общежитий, рассчитанных на проживание 400 человек, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В общежитиях есть спортрумы, комнаты для хранения оружия и снаряжения, комнаты досуга, спутниковое телевидение.

Кроме того, по периметру здания установлены камеры видеонаблюдения с выходом сигнала на монитор дежурного по подразделению, а вход в помещение обеспечивает система электронных замков с персонифицированными пластиковыми картами в качестве ключа.

В связи с пандемией коронавируса, перед тем как заселить военных, помещения общежитий продезинфицировали.