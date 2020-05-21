В Ленобласти для военнослужащих открыли два общежития со спортрумами и спутниковым ТВ
Здания построены по современным стандартам и технологиям из экологически чистых материалов с учетом климатических условий региона.
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В городе Луга в Ленобласти на территории военного городка отдельной гвардейской мотострелковой бригады открыли два корпуса общежитий, рассчитанных на проживание 400 человек, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
В общежитиях есть спортрумы, комнаты для хранения оружия и снаряжения, комнаты досуга, спутниковое телевидение.
Кроме того, по периметру здания установлены камеры видеонаблюдения с выходом сигнала на монитор дежурного по подразделению, а вход в помещение обеспечивает система электронных замков с персонифицированными пластиковыми картами в качестве ключа.
В связи с пандемией коронавируса, перед тем как заселить военных, помещения общежитий продезинфицировали.