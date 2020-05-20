За новыми рекордами: как водолазы Северного флота готовятся к АрМИ-2020

Водолазы Северного флота продолжают ставить перед собой сложные задачи. Первостепенная цель сейчас - стать лучшими на Международном этапе конкурса «Глубина» игр «АрМИ-2020». Североморцев в составе российской сборной трое.

Конструкторы испытательного стенда - сами водолазы, которые разработали тренажер недавно, но он сразу стал незаменимым. Для учебы и шлифовки навыков по подводной резке и сварке. Сегодня свой опыт передает Алексей Иванов. С водолазным стажем 2000 часов и рекордом Вооруженных Сил: в прошлом году на конкурсе «Глубина» он сделал разрез в металле длиной 86 сантиметров.

«Можно и больше, больше метра. Сделаем, если Родина прикажет, как говорится», -сказал старший водолаз аварийно-спасательного отряда СФ Алексей Иванов.

Работать на глубине тяжело, условия минимально комфортные, давление и скованность движений. При этом почти нулевая видимость, а на выполнение задания всего 15-20 минут. За состоянием водолаза на борту катера следит целая группа.

При резке металла действовать надо одним электродом и непрерывно. Ведь если подачу тока прекратить, работу уже не продолжить, надо начинать заново, но Денис Хитайлов справляется, его результат тоже выше нормы - 48 сантиметров.

«Все прошло хорошо, по плану, поставленные задачи были выполнены», - рапортует водолаз аварийно-спасательного отряда СФ Денис Хитайлов.

Водолазы могут, фактически, все. Работать с аварийными подлодками и подводными коммуникациям, поднимать затонувшие предметы, резать, пилить, рубить. Тренировки проходят еженедельно, и не только в воде. В учебном классе водолазов обучают правильным приемам дыхания и порядку действий в критических ситуациях.

Постоянные занятия и практика дают результаты. На Всеармейском этапе конкурса «Глубина» водолазы Северного флота заняли третье место, а трое из команды вошли в состав российской сборной, которая примет участие в Международных играх в августе.