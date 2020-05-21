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На страже восточных рубежей: Евменов поздравил моряков с Днем Тихоокеанского флота

Ян Брацкий
00:00 21.05.2020
Адмирал Николай Евменов подтвердил курс на дальнейшую модернизацию Тихоокеанского флота и оснащение его современными боевыми кораблями и системами вооружения.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

Главнокомандующий военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов поздравил моряков-тихоокеанцев с Днем Тихоокеанского флота. В адрес командования и личного состава направлена поздравительная телеграмма.

«От имени Военного совета Военно-Морского Флота поздравляю вас, ветеранов, весь личный состав с Днем Тихоокеанского флота», - говорится в обращении.

История ТОФ берет свое начало 21 мая 1731 года, когда императрицей Анной Иоанновной был издан указ об учреждении Охотской военной флотилии. Это было первое, постоянно действующее военно-морское подразделение на Дальнем Востоке, положившее начало ее последующему и непрерывному военно-морскому присутствию на Тихом океане.

«Флотилия сыграла решающую роль в обеспечении защиты интересов страны в этом важнейшем регионе. Славные моряки Тихоокеанского флота всегда являли беспрецедентные образцы мужества и самоотверженности», - отметил Евменов.

Говоря об этом, нельзя не вспомнить легендарный подвиг экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». Вечной славой покрыли себя экипажи боевых кораблей «Бородино», «Князь Суворов», «Наварин», «Адмирал Ушаков», добавил главком ВМФ РФ.

«В тяжелые годы войны флот высаживал морские десанты в порты противника на маньчжурском и корейском плацдармах, авиация флота наносила удары по военным объектам противника. За мужество и героизм 19 кораблям, частям и соединениям флота было присвоено гвардейское звание», - напомнил Николай Евменов.

Как отметил главком ВМФ, моряки-тихоокеанцы и сегодня блестяще справляются с возложенными на них задачами, обеспечивая безопасность государства в своей операционной зоне ответственности и далеко за ее пределами.

«Тихоокеанский флот сегодня находится на этапе активного развития и переоснащения по всем составляющим, - надводной, подводной, воздушной и береговой. Сегодня и в ближайшей перспективе особое внимание будет уделяться поддержанию на должном уровне готовности и развитию группировки стратегических и многоцелевых атомных подводных лодок
Тихоокеанского флота», - отметил в телеграмме главком флота.

Речь идет о дальнейшем оснащении флота современными кораблями и подводными лодками-носителями современного вооружения.

«В ближнесрочной перспективе подводные силы Тихоокеанского флота пополнятся серией из 6 единиц дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Ряд систем жизнеобеспечения этих подводных лодок спроектированы с учетом специфики эксплуатации в Дальневосточном регионе», - рассказал адмирал Евменов.

Надводная составляющая ТОФ будет оснащаться утвержденной линейкой проектов различных боевых кораблей, что позволит существенно укрепить и усилить боевые возможности Тихоокеанского флота для выполнения задач с учетом обширной географии своего базирования.

«В регионах базирования Тихоокеанского флота активно развивается система сервисного обслуживания на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации, предполагающая обеспечение полного цикла жизни кораблей», - отметил Евменов.

Он также сказал, что моряки-тихоокеанцы продолжат активно выполнять задачи океанографических исследований Мирового океана.

«Тихоокеанский флот и в дальнейшем будет надежным форпостом для предотвращения любых угроз с морских и океанских направлений и всегда будет важным инструментом в деле укрепления стабильности и взаимодоверия в Азиатско-Тихоокеанском Регионе», - подчеркнул главком ВМФ России.

Адмирал Николай Евменов пожелал морякам ТОФ доброго здоровья, бодрости и оптимизма, благополучия семьям, дальнейших успехов в повышении боевой готовности, приумножения славных традиций Тихоокеанского флота.

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