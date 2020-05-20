Участник Парада 1945 года поблагодарил «Юнармию» за онлайн-марафон «Память жива»

Каждая буква этого послания четко выведена, почерк красивый, ровный и аккуратный. Важная мысль начинается с красной строки. Письмо ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кужильного читать без эмоций не получается, каждое предложение несет в себе уважение к окружающим людям, теплоту и огромную благодарность.

Алексей Николаевич стал одним из почетных гостей патриотического марафона «Юнармии» «Память жива», посвященного 75-летию Великой Победы. Из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации мероприятие прошло 9 мая в онлайн-режиме. Но юнармейцы смогли поговорить с прославленными ветеранами - ведь нет ничего более ценного, чем общаться с реальными свидетелями событий, выживших в том кошмаре. Рассказ Алексея Кужильного собрал перед экранами больше 200 тысяч зрителей.

Участник первого Парада Победы в Москве, он до мелочей помнит, как в 16 лет ушел на фронт, как участвовал в минировании подступов к Ростову-на-Дону и в боях на Кавказе и Западной Украине. Алексей Николаевич входил в состав особого батальона, который 24 июня 1945 года нес по Красной Площади штандарты поверженной Германии. Вражеские знамена советские солдаты бросали на специально созданный помост рядом с Мавзолеем, чтобы не осквернять землю, которую освободили от фашистов.

«Поворот направо и шеренга за шеренгой замедленным шагом подходили к мавзолею и бросали знамена и штандарты гитлеровской германии к ногам победителей. Я был в седьмой шеренге. Когда бросал знамя, вложил всю ненависть к этой фашистской тряпке. А когда бросил - оно аж подпрыгнуло», - поделился он своими воспоминаниями.

Во время марафона зрители увидели кадры с того самого Парада, когда фронтовик и его боевые товарищи шли стройными рядами по брусчатке. Сегодня Алексей Кужильный мечтает снова попасть на Красную площадь, чтобы заново прочувствовать атмосферу священного праздника.

В своем письме он благодарит всех, кто не забыл про него, кто поздравил и дал возможность ощутить и ощущать себя важным и нужным.

«Желаю всем людям здоровья в это трудное для всего мира время. Мирного неба над головой. Пусть никогда не повторится то, что пришлось пережить моему поколению….», - сказал он.

Только об одном грустит прославленный автор – его мечта снова откладывается – на неопределенный срок.

«Невозможно остаться равнодушным к словам фронтовика. Мы – потомки поколения победителей - обязаны сделать для них все. К сожалению, из-за карантина, все праздничные мероприятия по случаю юбилея Победы перенесли на более позднюю дату. Номы сделаем все возможное, чтобы Алексей Николаевич приехал в Москву и уже не через экран монитора, а вживую пообщался с юнармейцами. Уверен, ему есть что им рассказать!», - рассказал лидер «Юнармии», герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Он также добавил, что письмо ветерана – это высшая оценка работы Движения и, в частности, патриотического марафона «Память жива». Проект на все сто процентов оправдал свое название.

Кстати, в педагогическом сообществе марафон «Юнармии» тоже признали прорывом. По словам кандидата педагогических наук, ведущего специалиста информационно-аналитического отдела МГПУ Сергея Пимчева, «9 мая скромная "Юнармия" сделала то, что должны были сделать другие информационные монстры».

Напомним, 9 мая Всероссийское движение «Юнармия» на официальной странице «ВКонтакте» организовало многочасовой онлайн-марафон «Память жива», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В режиме онлайн зрители и ведущие общались с юнармейцами со всех уголков России, слушали их поздравления и пожелания участникам Великой Отечественной, становились свидетелями легендарных событий: попадали в блокадный Ленинград, и на Сахалин, когда там началась наступательная операция, брали Берлин и освобождали от фашистов Европу. Одним словом, получили очень важный урок Мужества.