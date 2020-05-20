Полевой госпиталь в Красноярском крае передали Федеральному медико-биологического агентству России

Полевой мобильный госпиталь, развернутый в поселке Еруда Красноярского края для лечения больных коронавирусом, передали Федеральному медико-биологического агентству России, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Госпиталь, переброшенный железнодорожным транспортом Кемеровской области и Алтайского края, предназначен для размещения до 100 человек. В нем имеются собственная лаборатория, рентген и аппарат УЗИ, а также отделение реанимации на семь коек, оснащенное аппаратами искусственной вентиляции легких. Есть все необходимые лекарства, маски, костюмы для врачей, перчатки, антисептики и другие средства защиты.

Рядом с госпиталем развернут обсерватор, военнослужащие увеличили вместимость до двух тысяч койко-мест.

Ранее в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края произошла вспышка коронавирусной инфекции. Сразу у нескольких сотен вахтовиков, работающих в золотодобывающей компании, обнаружили COVID-19. Владимир Путин поручил направить туда сводный отряд Минобороны и развернуть мобильный полевой госпиталь.