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Шойгу: на западе России с начала года проведено более 30 учений

Иван Линдеманн
16:16 20.05.2020
По словам министра обороны, российские военнослужащие также активно готовятся к участию в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Войска на западе России систематически проводят учения. С начала 2020 года состоялось более 320 мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе свыше 30 учений. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности РФ. Большое внимание уделяется совершенствованию профессионального уровня личного состава и органов военного управления», - отметил глава оборонного ведомства.

По словам Шойгу, российские военнослужащие также активно готовятся к участию в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

В условиях сложной эпидемиологической обстановки, отметил министр, ЗВО реализует комплекс мер по снижению до минимума числа случаев заражения личного состава: ведется контроль за здоровьем, при необходимости вносятся изменения в планы подготовки органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций.

«На территории военных городков округа в кратчайшие сроки введены в эксплуатацию шесть многофункциональных медицинских центров для госпитализации военнослужащих, заболевших COVID-19. При необходимости они готовы принимать гражданское население», - заявил Шойгу.

Во вторник, 19 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в период пандемии российские военнослужащие отказались от проведения учений вблизи линии соприкосновения со странами НАТО.

      

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